



Ганц говорит об отсутствии прогресса в переговорах о судебной реформе

Лидер “Маханэ Мамлахти” Бенни Ганц заявил, что переговоры о компромиссе по судебной реформе, которые ведутся при посредничестве президента Ицхака Герцога, не приносят результатов.



“Переговоры вообще не продвигаются ни по одному вопросу, особенно по отборочному комитету судей“, — сказал Ганц на заседании фракции своей партии в Кнессете.



“Мы не позволим политикам контролировать назначение судей, потому что это равносильно политическим судьям“, — отметил он, обещая, что его партия не пойдет на компромисс в этом вопросе.



Ганц добавил, что переговоры о судебной реформе не могут продолжаться бесконечно, хотя и отказывается ставить для них крайний срок.



