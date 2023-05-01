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Ганц говорит об отсутствии прогресса в переговорах о судебной реформе
01.05.2023 15:28 Ирина Демьянова

Ганц говорит об отсутствии прогресса в переговорах о судебной реформе

Лидер “Маханэ Мамлахти” Бенни Ганц заявил, что переговоры о компромиссе по судебной реформе, которые ведутся при посредничестве президента Ицхака Герцога, не приносят результатов.

“Переговоры вообще не продвигаются ни по одному вопросу, особенно по отборочному комитету судей“, — сказал Ганц на заседании фракции своей партии в Кнессете.

“Мы не позволим политикам контролировать назначение судей, потому что это равносильно политическим судьям“, — отметил он, обещая, что его партия не пойдет на компромисс в этом вопросе.

Ганц добавил, что переговоры о судебной реформе не могут продолжаться бесконечно, хотя и отказывается ставить для них крайний срок.

 

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