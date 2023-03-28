



Ганц говорил с Нетаниягу



Лидер Махане Мамлахти Бенни Ганц поговорил вечером 27 марта с премьер-министром Биньямином Нетаниягу - и поздравил его с выступлением, в котором он объявил об отсрочке принятия закона о реформе.



Кроме того, в их разговоре Ганц призвал Нетаниягу оставить министра обороны Йоава Галанта на его посту и заявил, что "это важное решение для национальной безопасности и для успокоения общества". Это произошло после того, как ранее Нетаниягу уволил Галанта с поста министра обороны, поскольку он "действовал против правительства и против коалиции, в то время как премьер-министр находится с политическим визитом за границей".