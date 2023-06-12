



Ганц готов на сделку по судебной реформе, но есть условия

Лидер “а-Маханэ а-Мамлахти” Бени Ганц заявил, что его партия отложит в сторону политику, чтобы достичь соглашения о реформе судебной системе. Но при условии, что она будет придерживаться пяти принципов, которые партия продолжает отстаивать.



“Мы без колебаний достигнем договоренностей, если они будут соответствовать установленным нами принципам. Никакие политические соображения не встанут между нами и тем, что правильно для Государства Израиль“, — говорит он.



Принципы, добавляет Ганц, таковы: "отсутствие политического контроля над назначением судей и привратников, продвижение и создание всеобъемлющего Основного закона, поддержание эффективного судебного контроля, улучшение обслуживания граждан, и не менее важное - согласие на отсутствие второго раунда [судебных реформ], и уж точно не в нынешнем Кнессете".



Бывший министр обороны называет состоявшееся в среду голосование по избранию двух законодателей в комитет по отбору судей, “решающим моментом” и говорит, что предоставление одного места оппозиции наряду с правительством является частью формулы для достижения прогресса.



“Сейчас не время для игр, не время для сделок и не время для политических упражнений”, — говорит он.



Ганц также повторяет свой призыв к Нетаниягу уволить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.



“У него нет способностей, у него нет необходимого доверия высших эшелонов полиции и арабского общества, и я даже не знаю, есть ли у него реальное желание решить проблему, — обвиняет Ганц. - Ответственность слишком велика — ситуация слишком серьезная“.



Точно так же он отвергает идею привлечь ШАБАК для борьбы с преступностью арабского сообщества как “волшебное решение“, которое “вводит общественность в заблуждение“.



Скорее, говорит он, “необходима комплексная, системная работа“ для решения проблемы.



“Правительство должно гордиться тем, что инвестирует в арабских граждан Израиля. В сфере занятости, инфраструктуры, образования и борьбы с преступностью. Они заслужили это по заслугам, а не по благодати“, — добавляет он, прося правительство сформировать специальный кабинет для борьбы с преступностью в арабском секторе.







