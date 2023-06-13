



Ганц: голосование о комитете по отбору судей - решающий момент

Завтрашнее голосование относительно состава комитета по отбору судей считается критическим моментом для переговоров по правовой реформе.



Об этом сообщает "Едиот Ахронот".



Оппозиция настаивает на том, что в комитет должен войти один ее представитель. В качестве кандидата выдвигается депутат "Еш Атид" Карин Эльхарар.



"Голосование в среду - решающий момент, особенно в свете давления, которое оказывается на Нетаниягу. Я хочу сказать ему и членам коалиции, что "А-Махане а-Мамлахти" не будет колебаться для достижения договоренностей, если они соответствуют принципам, которые мы представили. Никакой политический расчет не встанет между нами и тем, что правильно для Государства Израиль", — отметил Бени Ганц.

