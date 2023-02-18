



Ганц: голоса граждан не заканчиваются на избирательных урнах

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц выступил на демонстрации против правовой революции в Кфар-Сабе.



"Мы требуем, чтобы законодательный процесс был остановлен. Мы не готовы к политизации судебной системы", - сказал он.



По словам Ганца, противники революции "под названием реформы" не готовы к таким переменам.



"Демократия — это не тирания большинства, голос гражданина не заканчивается у избирательной урны. У нас есть мощная и независимая судебная система, которая защищает демократический характер Государства Израиль", - сказал он.