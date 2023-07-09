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Ганц: глава правительства совершил крупнейший стратегический теракт
09.07.2023 19:42 Аркадий Бочаровский

Ганц: глава правительства совершил крупнейший стратегический теракт

Лидер Ха Махане Ха Мамлахти Бени Ганц атаковал в твиттере главу правительства Биньямина Нетаниягу.

"Мы находимся посреди одного из самых сложных периодов с точки зрения безопасности и политики с момента создания государства, а премьер-министр поставил внутренние политические соображения выше высших стратегических соображений Государства Израиль. Это один из крупнейших политических стратегических терактов, совершенных израильским премьер-министром за всю историю. Нанесен ущерб безопасности государства", - написал Ганц.
 

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