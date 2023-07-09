



Ганц: глава правительства совершил крупнейший стратегический теракт

Лидер Ха Махане Ха Мамлахти Бени Ганц атаковал в твиттере главу правительства Биньямина Нетаниягу.



"Мы находимся посреди одного из самых сложных периодов с точки зрения безопасности и политики с момента создания государства, а премьер-министр поставил внутренние политические соображения выше высших стратегических соображений Государства Израиль. Это один из крупнейших политических стратегических терактов, совершенных израильским премьер-министром за всю историю. Нанесен ущерб безопасности государства", - написал Ганц.

