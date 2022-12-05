



Ганц - Галанту: будете министром обороны второго сорта

Бени Ганц считает, что вероятный его преемник от Ликуда Йоав Галант станет "министром обороны второго сорта", если согласится принять министерство с урезанными полномочиями.

"Я хотел бы сказать своему преемнику — если вы займете пост в том виде, в каком он вам предложен, ваша задача будет заключаться в том, чтобы стать подрядчиком по демонтажу системы обороны и ЦАХАЛа. Вы будете министром обороны второго сорта. На вас будет печать Каина", - сказал Ганц.

По его словам, основная власть будет передана Итамару Бен-Гвиру.

"При вас ЦАХАЛ развалится. а Смотрич назначит генерал-майора и бригадного генерала в армию в зависимости от того, как он воспринимает размер их кипы и пыл их веры", — добавил он.