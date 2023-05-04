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Ганц: если Нетаниягу заключит сделку о признании вины, я поддержу ее
04.05.2023 17:59 Ирина Демьянова

Ганц: если Нетаниягу заключит сделку о признании вины, я поддержу ее

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц пообещал поддержать сделку о признании вины, если на нее пойдет премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Соответствующие заявление он сделал в комментарии радиостанции 103FM.

"Если будет соглашение о признании вины - я поддержу его", - сказал он.

По словам Ганца, Нетаниягу сделал хорошие вещи для страны за эти годы.

"Я думаю, что пришло время закончить его работу. Я не ненавижу его", - подчеркнул он.

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