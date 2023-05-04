



Ганц: если Нетаниягу заключит сделку о признании вины, я поддержу ее

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц пообещал поддержать сделку о признании вины, если на нее пойдет премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



Соответствующие заявление он сделал в комментарии радиостанции 103FM.



"Если будет соглашение о признании вины - я поддержу его", - сказал он.



По словам Ганца, Нетаниягу сделал хорошие вещи для страны за эти годы.



"Я думаю, что пришло время закончить его работу. Я не ненавижу его", - подчеркнул он.