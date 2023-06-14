



Ганц: если голосование будет отложено, мы прекратим переговоры о реформе

Лидер партии “а-Маханэ а-Мамлахти” Бени Ганц заявил, что если коалиция продолжит реализацию своего плана по отсрочке голосования по членам комиссии по отбору судей, то его партия выйдет из продолжающихся переговоров о реформе судебной системы.



“Если коалиция сорвет сегодняшние выборы в комиссию по отбору судей, мы не будем сидеть на переговорах в резиденции президента, — говорится в заявлении партии. - Каждый, кто заботится о сохранении демократии, стабильности и продолжении диалога для достижения договоренностей, должен сегодня действовать ответственно и позволить создать комиссию по отбору судей”.

