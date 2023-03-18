



Ганц "драматически усилился" в опросах



Новый опрос показывает, что если бы выборы состоялись сегодня, то партия Бенни Ганца Махане Мамлахти совершила бы резкий скачок. Правые значительно ослабли и теряют 6 мандатов.



На фоне бури вокруг правовой реформы и за неделю до ухода Кнессета на каникулы новое исследование мандатов, проведенное 12 каналом и Махон Ха Мигдам, показывает, что наибольшим бенефициаром политической ситуации является председатель партии Махане Мамлахти Бенни Ганц, который значительно усиливается.



Согласно опросу, если бы выборы состоялись сегодня, карта распределения мандатов выглядела бы следующим образом: Ликуд - 29 мандатов. Еш Атид - 23 мандата. Махане Мамлахти - 17 мандатов. Религиозный сионизм и Оцма Йегудит - 12 мандатов.

ШАС - 10 мандатов. Яадут А-Тора - 7 мандатов. НДИ - 6 мандатов. РААМ - 6 мандатов. Хадаш-Тааль - 5 мандатов. Мерец - 5 мандатов.



Ниже избирательного порога: Авода и Балад.



Нынешняя коалиция получает 58 мандатов. Оппозиция: 62 мандата.

