



Ганц: держите вопросы нацбезопасности вне предвыборной политики

Министр обороны Бени Ганц призывает не допускать, чтобы вопросы, связанные с национальной безопасностью Израиля, влияли на предвыборную политику.



Комментарии Ганца появились после того, как Яир Лапид и Биньямин Нетаниягу публично обменялись колкостями по поводу возможного возобновления ядерной сделки с Ираном, сообщает Times of Israel.



"Усилия Ирана создать ядерную бомбу не делают различия между правительствами. Против иранской угрозы мы все должны оставаться едиными и сосредоточиться на цели", - говорится в заявлении Ганца.