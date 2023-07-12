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Ганц - членам коалиции: молчание не освободит вас от ответственности
12.07.2023 16:32 Алина Груднева

Ганц - членам коалиции: молчание не освободит вас от ответственности

Председатель "Махане-Мамлахти" Бени Ганц в очередной раз призвал к возвращению за стол переговоров в резиденции президента относительно правовой реформы.

Соответствующее заявление он сделал после того, как его партия поддержала избрание депутата от "Оцма Йегудит" Ицхака Кройзера в комитет по назначениям судей.

"Я призываю всех членов коалиции проявить ответственность и лидерство, сделав так, чтобы их голоса были услышаны, и поступить правильно — поставить интересы страны превыше партии. Ваше молчание не освободит вас от ответственности", — призвал он.

Ганц следом за Яиром Лапидом потребовал созыва комитета по назначениям судей. По его словам, затягивание этого процесса до зимы будет означать "взятие десятков тысяч израильтян в заложники Биньямином Нетаниягу и Яривом Левиным".
 

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