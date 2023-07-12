



Ганц - членам коалиции: молчание не освободит вас от ответственности

Председатель "Махане-Мамлахти" Бени Ганц в очередной раз призвал к возвращению за стол переговоров в резиденции президента относительно правовой реформы.



Соответствующее заявление он сделал после того, как его партия поддержала избрание депутата от "Оцма Йегудит" Ицхака Кройзера в комитет по назначениям судей.



"Я призываю всех членов коалиции проявить ответственность и лидерство, сделав так, чтобы их голоса были услышаны, и поступить правильно — поставить интересы страны превыше партии. Ваше молчание не освободит вас от ответственности", — призвал он.



Ганц следом за Яиром Лапидом потребовал созыва комитета по назначениям судей. По его словам, затягивание этого процесса до зимы будет означать "взятие десятков тысяч израильтян в заложники Биньямином Нетаниягу и Яривом Левиным".

