



Ганц – ЦАХАЛу: Готовиться к эскалации по любому поводу – от политики до терактов

Бени Ганц утром в среду выразил свою обеспокоенность действиями нового правительства в интервью на "Решет Бет".



Он сообщил, что отдал распоряжение армии “готовиться к эскалации по любому поводу – от политических проблем до террористических актов”. По его словам, “достаточно причин, по которым может произойти эскалация в Иудее и Самарии при поддержке Газы и Севера”.



Также Ганц рассказал о готовности Израиля к нападению на Иран. “Мы подготовили необходимые системы как во время моего пребывания на посту начальника Генштаба, так и в бытность министром обороны. Израиль должнен защищать себя самостоятельно и эту способность необходимо поддерживать и укреплять”.



По поводу “закона Дери” Ганц сказал: “Принудительное законодательство не является правильным решением”, пришло время “вести себя более ответственно”.



Формирование правительства единства с Нетаниягу Ганц прокомментировал так: “Это не обсуждается, я не связан с экстремизмом. Нетаниягу не пригласил меня в это правительство, потому что знает, что я не смогу служить его потребностям”.