



Гамлиэль о тюрьме за неподобающую одежду у Стены Плача: этого не будет

Министр разведки от "Ликуд" Гила Гамлиэль прокомментировала инициативу ШАС, которая предусматривает наказание в виде шести месяцев тюремного заключения для тех, кто придет в неподобающей одежде или включит музыку у Стены Плача.



Она выступила против такого наказания, которое, по ее мнению, серьезно ограничивает религиозные обряды, не одобренные главным раввинатом.



По словам Гамлиэль, тюремного заключения для женщин, которые, как предполагается, "нескромно одеты" в святом месте, не будет.



"Этого не произойдет", — сказала Гамлиэль.



В свою очередь, когда среди политиков разгорелся скандал из-за инициативы ШАС, высокопоставленный источник сообщил, что партия смягчит свое предложение. По данным 12-го канала, предполагаемое наказание в виде шестимесячного тюремного заключения или 10 тысяч шекелей штрафа будут исключены из законопроекта.

