



Гальон подала иск о клевете против Бен-Гвира

Председатель Мерец Захава Гальон подала иск о клевете против члена Кнессета Итамара Бен-Бен-Гвира, утверждая, что он распространял ложь против нее во время избирательной кампании.



Бен-Гвира якобы утверждал, что Гальон бросала камни в солдат ЦАХАЛа. Кроме того, Гальон потребовала, чтобы иск Бен-Гвира против нее самой был полностью отклонен, и заявила, что "это было сделано с явным намерением навредить политическому противнику путем отчаянного использования закона о клевете".



В иске председателя "Оцма Йегудит" против Гальон он, среди прочего, утверждал, что она сказала о нем, что он является "политической рукой "Молодежи холмов".