



Гальон: Лапиду нужны арабские партии

Председатель Мерец Захава Гальон считает, что премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц могли бы работать с оставшимися партиями в Объединенном списке после отделения от них Балад.

Об этом она сказала в интервью радиостанции Галей ЦАХАЛ.

"Я думаю, что это возможность для Лапида, потому что Хадаш и ТААЛ, безусловно, являются партиями, которые могут рассматриваться в будущей коалиции, в отличие от более радикального Балад", — считает Гальон.

По ее словам, если Лапид хочет быть и дальше премьер-министром вместе с Ганцем, то ему нужны арабские партии - РААМ, Хадаш и ТААЛ.

"Мерец может сыграть критическую роль в посредничестве, служа мостом между арабскими партиями и Лапидом с Ганцем", - добавила она.