



Гальон: "Лапид сказал, что хочет договориться с Аббасом"

Бывший лидер "Мерец" Захава Гальон осудила заявления председателя ПА Махмуда Аббаса о "50 Холокостах", но заявила, что израильские официальные лица должны продолжать встретиться с ним.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Кроме этого, в интервью Walla, Гальон сказала, что премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил ей, что "намерен достичь политического урегулирования с палестинцами через Аббаса". Как утверждает Гальон, отношения с Аббасом зависят от израильского руководства.



Партия "Ликуд" уже отреагировала на комментарии Гальон и выступила с заявлением: "Кот больше не в мешке - Лапид и Ганц продвигают опасные уступки отрицателю Холокоста Махмуду Аббасу, вернув его в центр внимания. Только "Ликуд" создаст стабильное правительство, которое вернет Аббаса в изоляцию, только "Ликуд" создаст стабильное национальное правительство, которое не будет зависеть от сторонников Аббаса из партии РААМ и Объединенного Списка".



С похожим заявлением выступили и в партии Шакед и Хенделя "Руах Ционит": "Лапид и Ганц в узком левом правительстве приведут к созданию палестинского государства. Правый человек, который голосует за них, должен понять последствия. Именно поэтому узкое левое правительство не должно быть создано. Только "Руах Ционит" предотвратит узкие правительства и приведет к широкому и сионистскому правительству единства".