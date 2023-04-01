



Галлант, скорее всего, сохранит работу, но ему придется извиниться

Министр обороны Йоав Галлант, скорее всего, сохранит свой пост, но ему придется публично извиниться перед премьер-министром Биньямином Нетаниягу, который объявил в воскресенье, что решил уволить Галланта за публичный призыв к правительству прекратить судебную реформу, сообщили израильские СМИ в пятницу.

Нетаньяху рассердился на Gallant за Выступление Галланта в прайм-тайм в прошлую субботу вечером, в котором он предупредил, что национальные разногласия по поводу реформы "«проникли в ЦАХАЛ и службы безопасности", повлияли на их оперативные возможности и представляют "ощутимую угрозу" национальной безопасности, вызвали недовольство премьер-министра.



Нетаниягу не согласился с заявлением Галланта, учитывая желание премьер-министра принять закон, радикально ограничивающий власть БАГАЦ. Но особенно его взбесило время — министр обороны произнес свою речь, когда Нетаниягу находился с визитом в Лондоне.



Галлант готов извиниться в письменной форме, но только за время выступления, поскольку он по-прежнему придерживается первоначального предупреждения, сделанного им неделю назад, сообщил в пятницу 12 канал без ссылки на какие-либо источники. 13-й канал и телекомпания "Кан" передавали аналогичные репортажи, но все они без указания источников. Канал 12 заявил, что простых извинений для Нетаниягу недостаточно, и заявил, без уточнения, что Галлант также должен будет подтвердить свою лояльность премьер-министру.



Со своей стороны, министр обороны, как сообщается, считает, что у него не было другого выбора, кроме как произнести речь после того, как Нетаниягу в течение нескольких недель игнорировал его опасения по поводу ущерба, который судебная реформа нанесла вооруженным силам.



Канал 12 сообщил, что премьер-министр также хочет, чтобы Галлант извинился за то, что, по мнению Нетаниягу, было неспособностью министра обороны обуздать тысячи резервистов, в том числе многих пилотов ВВС, которые пригрозили не явиться на добровольную службу в действующем резерве, если реформа получит продвижение. Сотни пилотов уже начали воздерживаться от участия в некоторых учениях, что вызвало всеобщую тревогу по поводу безопасности Израиля.



Нетаниягу утверждал, что оборонный истеблишмент не приложил достаточно усилий, чтобы подавить явление, которое он называет "отказом" — термин, который оспаривают резервисты, поскольку они служат добровольцами, — что позволяет распространяться военным протестам.

