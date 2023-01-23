



Галант: Подводные лодки Израиля – страховка от Ирана и других врагов

Министр обороны Йоав Галант в воскресенье, 22 января, заявил, что подводные лодки страны являются гарантией безопасности Израиля от Ирана, “Хизбаллы”, ХАМАСа и других угроз безопасности.



Выступая на панихиде по погибшему в 1968 году экипажу подводной лодки “Дакар” из 69 человек, министр сказал: “Сегодня экипажи подводных лодок продолжают ту же стратегическую миссию, что и экипаж “Дакара”. Большая часть деятельности подводных лодок Shayetet 7 держится в секрете от граждан Израиля”.



“Иранская угроза находится на первом плане, бросая нам вызов как в близлежащих, так и в отдаленных районах. Подводные лодки являются гарантией безопасности Государства Израиль, и они играют жизненно важную роль в противостоянии угрозам, окружающим нас”, – сказал Галант.



Согласно иностранным источникам, у Израиля есть подводные лодки, которые могут запускать ядерные ракеты, что дает ему возможность “ответного удара” для уничтожения любого врага, который может подумать о попытке внезапного нападения на военные центры Израиля на суше. Это обеспечивает сдерживание любых сил противника, пытающихся нанести удар по Израилю любым способом.



“Есть катастрофы, выгравированные на фундаментальных стенах нации. Инциденты, которые обретают вечный смысл в болезненной стороне истории общества, нашей истории. Путешествие, которое так и не было завершено, путешествие "Дакар" был национальной катастрофой такого уровня".



“Конфликт с Ираном распространяется на все сферы. Доминирование военно-морского флота ЦАХАЛа в последние годы возросло, и день за днем ​​проводится множество сложных операций”, – сказал на церемонии заместитель начальника штаба ЦАХАЛа генерал-майор Амир Барам. “Подлодки предотвратили атаки “Хизбаллы” и атаки в Газе и продолжают сдерживать растущую мощь иранских марионеток”.



“ВМФ Израиля гарантирует стабильность экономики за счет сохранения свободы морей и доступа к морским портам”, добавил Барам.

