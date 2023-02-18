



Галант: Иран ведет переговоры о продаже оружия более чем 50 странам

В настоящее время Иран ведет переговоры о продаже десяткам стран современного оружия в преддверии предстоящего истечения срока действия эмбарго ООН на торговлю оружием с Исламской Республикой, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант в пятницу на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.



"Иран больше не является "местным поставщиком", обслуживающим доверенных лиц на Ближнем Востоке. Это "многонациональная корпорация", глобальный экспортер передового оружия. От Беларуси в Восточной Европе до Венесуэлы в Южной Америке — мы видели, как Иран поставляет БПЛА с дальностью действия до 1000 километров. На самом деле, Иран в настоящее время ведет переговоры о продаже передового оружия… не менее чем в 50 разных стран", — сказал Галант.



Галант призвал мировые державы предпринять конкретные шаги для предотвращения распространения иранского оружия после истечения срока действия эмбарго ООН на поставки оружия 18 октября в соответствии с условиями иранской ядерной сделки 2015 года.



Эмбарго было установлено резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, которая официально кодифицировала ядерный пакт. Он запрещает Тегерану экспортировать баллистические ракеты и беспилотники с дальностью более 300 километров и полезной нагрузкой более 500 килограммов до октября 2023 года.



"Время уходит, а Иран торгует оружием. Международное сообщество должно создать эффективную альтернативу эмбарго, практический механизм сдерживания и последствий", — заявил министр обороны.

