



Галкина, Пугачеву и Собчак могут лишить израильского гражданства

Израильский журналист Равив Друкер опубликовал на 13-м квартале репортаж, посвященный новым репатриантам из РФ.



Среди прочего, Друкер счел необходимым пройтись по российским звездам, сбежавшим в Израиль.



Друкер беседовал с бывшим главой консульского отдела организации "Натив" Ханан Ахитовым. Он указал на то, что организация недостаточно проверяет репатриантов. Пугачева венчалась с Галкиным в православной церкви, и Ахитов “даже видео видел”. Галкин и Пугачева якобы получили паспорта в Песах, 17 апреля. и для них специально приезжал важный чиновник и открывали офисы.



С Собчак все было несколько она приехала после - закрытия офисов, чтобы не заметили, получила паспорт на 5 лет в посольстве Израиля в Москве (что запрещено новыми правилами МВД), а потом улетела обратно в Москву. В репортаже сетуют: Собчак не осталась жить — зачем ей гражданство давали, ведь это противоречит духу закона, который не распространяется на тех, кто не намерен оставаться в Израиле.

