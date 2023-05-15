



Галкин обратился в суд с требованием снять с него статус иноагента

Юморист Максим Галкин обратился Замоскворецкий суд Москвы с требованием снять с него статус иноагента.



Обращение было зарегистрировано еще 11 мая.



Дата рассмотрения дела пока не назначена.



Ранее, 12 мая, стало известно, что аналогичный иск к Минюсту подала певица Земфира. Дата заседания также пока не назначена.



Галкин со своей женой, певицей Аллой Пугачевой и детьми в 2022 году покинул Россию, переехав в Израиль. 16 сентября Минюст внес его в реестр физлиц-иноагентов.