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Галкин обратился в суд с требованием снять с него статус иноагента
15.05.2023 14:15 Ирина Демьянова

Галкин обратился в суд с требованием снять с него статус иноагента

Юморист Максим Галкин обратился Замоскворецкий суд Москвы с требованием снять с него статус иноагента.

Обращение было зарегистрировано еще 11 мая.

Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Ранее, 12 мая, стало известно, что аналогичный иск к Минюсту подала певица Земфира. Дата заседания также пока не назначена.

Галкин со своей женой, певицей Аллой Пугачевой и детьми в 2022 году покинул Россию, переехав в Израиль. 16 сентября Минюст внес его в реестр физлиц-иноагентов. 

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