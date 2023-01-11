



"Галкин и Собчак напрасно пытаются прикрыть свое предательство еврейством"

Максим Галкин и телеведущая Ксения Собчак напрасно пытаются прикрыть свое предательство еврейскими корнями, заявил обер-пропагандист РФ Владимир Соловьев.



По словам ведущего, еврейское происхождение Собчак не столь очевидно. Она вступала в брак по христианским обрядам, что перечеркивает ее претензии на израильскую идентичность. Что касается Галкина, то его ближайшие родственники вообще не разделяют взгляды артиста. В частности, его отец был знаменитым российским и советским военнослужащим, а брат Дмитрий является президентом частной военно-промышленной компании.



«Решила (Собчак) поиграть в еврейство, для этого паспорт получила израильский? А для чего тогда крестилась, обряд венчания проходила? Все вы одним миром мазаны. Ты, Галкин, Панин, этот Смольянинов. Вы предатели моей родины. И не смей трагедию еврейского народа пытаться натянуть на себя, чтобы прикрыться», — заявил Соловьев.



Телеведущий ранее уже критиковал сбежавших за израильским гражданством артистов. По его словам, паспорта другой страны были получены звездами лишь в качестве «проездного билета».