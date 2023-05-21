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Галит Гутман отчитали и теперь она должна покаяться в прямом эфире
21.05.2023 14:48 Аркадий Бочаровский

Галит Гутман отчитали и теперь она должна покаяться в прямом эфире


После того, как в прошлую пятницу в утренней программе "Галит и Йоав" ведущая Галит Гутман назвала харедим “кровососами”, она была вызвана “на ковер” в офисы Кешет 12.

С Гутман провели разъяснительную работ. Галит сказали, что заявления такого рода недопустимы в любом виде в телепередаче. Гутман, которая уже извинилась за эти слова, попросила сделать это в эфире и прояснить ситуацию и для зрителей программы. Было решено, что она сделает это в начале своей следующей программы в ближайший четверг, сообщает Кешет.

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