



Галит Дисталь Атбариан уволила “левого” директора министерства

Министр пропаганды Галит Дисталь Атбариан сообщила, что уволила Гали Самбира из-за “неудовлетворенности ее профессиональной деятельностью”.



Самбира подверглась критике со стороны членов правительства, которые призывали Дисталь Атбариан уволить ее из-за ее “левых” политических взглядов, сообщает новостной сайт Ynet.



По данным Walla, Самбира собиралась покинуть этот пост несколько недель назад, когда стало ясно, что она не может выполнять свою работу, но министр тогда опровергла это сообщение. Самбира была одним из двух директоров министерств, оставшихся в должности от предыдущего правительства, из-за опасений, что технократические должности политизируются.



Об увольнении Гали Самбира стало известно через несколько часов после того, как Кабинет министров одобрил назначение чиновника, который возглавит отдел общественной дипломатии в Канцелярии премьер-министра.