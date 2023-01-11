



Галит Беннет: ужасающие нормы лжи правительства привели к насилию в школах

Галит Беннет, жена бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, обрушилась на новое правительство в Facebook и заявила, что существует связь между ним и насилием на улицах: "Существует связь между убийством на перекрестке и насилием в школах. И эта связь - бывшее руководство оппозиции, нынешнее правительство", - написала Беннет.



"Правительство и их жалкие партнеры в СМИ, которые руководили, финансировали, подталкивали и раздували ужасающие нормы лжи и насилия против всех, кого они называли своими врагами", - продолжил Беннетт. "И эти действия имеют такие последствия". Слова Беннетт прозвучали в ответ на сообщение, опубликованное матерью ученика, в той школе, где учится ее сын. В посту шла речь о насилии в школе.