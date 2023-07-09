



Гали Бахарав-Миара: я надеюсь, что от меня не будут требовать квот на аресты





Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара ответила министру юстиции Яриву Левину и министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру, которые подняли вопрос о количестве обвинительных заключений и арестов в ходе протестов против правовой реформы.



Бахарав-Миара сказала: "Я надеюсь, что правительство не ожидает от правоохранительной системы выполнения "квот" арестов или обвинительных заключений против протестующих". Она добавила, что также надеется, "что правительство не попросит меня сказать, что для подавления протеста необходимо более агрессивное правоприменение, что не соответствует профессиональному суждению командиров на местах и прокуратуры".