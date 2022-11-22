



Гали Бахарав-Миара требует судебного запрета на публикации правой активистки



Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара обратилась в суд с просьбой вынести постановление о предотвращении “угроз” правой активистки Орли Лев.



Юридический советник обратилась в суд “после подстрекательства в социальных сетях”. Она требует,чтобы Лев обязали воздержаться от публикации на своей странице в Твиттере или в других СМИ любых публикаций, касающихся сына прокурора Лиат Бен-Ари, в целях “предотвращения нанесения ущерба государственным служащим”.

