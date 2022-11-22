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Гали Бахарав-Миара требует судебного запрета на публикации правой активистки
22.11.2022 10:08 Аркадий Бочаровский

Гали Бахарав-Миара требует судебного запрета на публикации правой активистки


Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара обратилась  в суд с просьбой вынести постановление о предотвращении “угроз”  правой активистки Орли Лев.

Юридический советник обратилась в суд “после подстрекательства в социальных сетях”. Она требует,чтобы Лев обязали воздержаться от публикации на своей странице в Твиттере или в других СМИ любых публикаций, касающихся сына прокурора  Лиат Бен-Ари, в целях “предотвращения нанесения ущерба государственным служащим”.
 

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