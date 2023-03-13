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Гали Бахарав-Миара - правительству: мое мнение обязательно для вас
13.03.2023 09:28 Аркадий Бочаровский

Гали Бахарав-Миара - правительству: мое мнение обязательно для вас

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара повторила сегодня утромсвое требование к министру национальной безопасности Итамару Бен Гвиру встретиться с ним и получить его срочную справку о внесении изменений в полицейские инструкции. 

Согласно закону, известному как закон Бен-Гвира, начальник полиции будет подчиняться правительству и находиться в подчинении у министра национальной безопасности.

В своем письме к Бен-Гвиру она напомнила ему, что ее просьбы организовать встречу с ним остались без ответа. 

Далее она подчеркнула свои полномочия и напомнила правительству, что юридический советник является уполномоченным толкователем закона для правительства, и ее мнение является обязательным, если суд не примет иного решения.
 

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