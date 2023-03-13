



Гали Бахарав-Миара - правительству: мое мнение обязательно для вас

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара повторила сегодня утромсвое требование к министру национальной безопасности Итамару Бен Гвиру встретиться с ним и получить его срочную справку о внесении изменений в полицейские инструкции.



Согласно закону, известному как закон Бен-Гвира, начальник полиции будет подчиняться правительству и находиться в подчинении у министра национальной безопасности.



В своем письме к Бен-Гвиру она напомнила ему, что ее просьбы организовать встречу с ним остались без ответа.



Далее она подчеркнула свои полномочия и напомнила правительству, что юридический советник является уполномоченным толкователем закона для правительства, и ее мнение является обязательным, если суд не примет иного решения.

