



Гали Бахарав-Миара оказалась в центре нападок и критики со стороны коалиции

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара невольно оказалась в центре нападок и критики в последние несколько недель. Министры коалиции угрожают уволить ее почти каждый день, в том числе премьер-министр Нетаниягу, который вчера жестко раскритиковал ее за то, что она приостановила увольнение Ами Эшеда с поста начальника окружной полиции Тель-Авива.



Нетаниягу обозначил четкую красную черту для юридического консультанта в начале заседания кабинета: “В каждой правильно управляемой демократии, которая хочет жить, правительство, избранное народом, несет ответственность за армию, полицию и другие службы безопасности. организации. Так и должно быть. Никто другой не будет решать, кто ими командует, кто и как ими руководят”.



“Будет ли кто-то другой, не из избранного правительства, отвечать за битву против Ирана? Борьба с терроризмом внутри Израиля? Поддержание правопорядка? Это основа любой демократии и любого правильно управляемого общества. Если мы подорвем это, мы подорвем само существование демократии”, – добавил премьер.



Это был не первый случай прямого столкновения между правительством и юридическим консультантом. Но на этот раз столкновение обострилось после того, как Бахарав-Миара выступила против законопроекта, внесенного депутатом Цвикой Фогель от “Оцма Йегудит”, предоставляющего силам безопасности иммунитет от судебного преследования, что может привести к уголовному преследованию солдат ЦАХАЛа за границей. Цепочка ее решений в сочетании с противодействием коалиционному законопроекту о недееспособности заставила членов коалиции воспринимать ее как помеху работе коалиции, что спровоцировало их дальнейшие резкие заявления.



Перед подачей ответов в БАГАЦ по делу о недееспособности премьер-министра председатель коалиции депутат Кнессета Офир Кац заявил: “Я не помню, чтобы был бюллетень для голосования за партию во главе с Гали Бахарав-Миара. У нас есть публично избранные должностные лица. Она думает, что она решает все, и мы не позволим ей этого. Она против нас. Она юридический консультант оппозиции".



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир также яростно напал на Бахарав-Миару и намекнул, что ее дни сочтены.



“Наступает день, когда нам придется принять решение по ее поводу”, – сказал он в интервью Ynet. “Я говорю не только о себе, я не принимаю решения самостоятельно. Это решение правительства”.



Бен-Гвир сказал, что должен быть принят законопроект о юридическом советнике правительства который лишит его или ее способности устанавливать ограничения для правительства. Министр написал Бахарав-Миаре и попросил представлять себя в петициях в БАГАЦ, которые касаются его. В своем письме он, среди прочего, упомянул о ее приостановлении увольнения Эшеда.



“Я не могу доверять вам, чтобы вы честно представляли меня в различных петициях, и в данных обстоятельствах ради честности и справедливости я должен представлять себя сам”, – говорится в письме.