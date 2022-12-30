



Гали Бахарав-Миара: им придется меня уволить



В разговорах за закрытыми дверями юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара дает понять, что не намерена уходить, пока ее не уволят - что, как ожидается, перерастет в серьезное противостояние.



Юридический советник правительства не была приглашена на первое заседание кабинета сегодня вечером 29 декабря, которое прошло после долгого дня на пленуме, в конце которого шестое правительство Нетаниягу было приведено к присяге. В течение всего дня люди Гали Бахарав-Миара пытались выяснить, где состоится первое заседание кабинета министров, поскольку в офисе премьер-министра Нетаниягу им никто не отвечал.



В закрытых беседах со своими помощниками Бахарав-Миара сказала: "Если они хотят, чтобы я ушла, им придется меня уволить. Я не намерена уходить".



Источник, близкий к Нетаниягу, сказал в интервью 12--му каналу, что тот факт, что советник не была приглашена на встречу, является сигналом того, что ее больше не хотят видеть.



Бахарав-Миара - "последний выживший" из уходящего правительства, а на самом деле 64 члена Кнессета единодушны в юридическом вопросе и хотят реформировать правовую систему: поэтому на эту должность попытаются назначить кого-то другого.



"Вопреки тому, что было опубликовано, я не соглашалась на разделение должности (юридического советника и генерального прокурора Израиля) и не подписывала такого соглашения", - заявила Бахарав-Миара своим соратникам. "Я сказала, что если есть план, я буду говорить о нем, но никакого плана представлено не было". Источники в ее офисе продолжают и уточняют, что советник будет выступать против любого раскола и любых действий, которые позволят остановить судебный процесс над Нетаниягу.



В ответ на публикации по этому вопросу представители Ликуда выступили с заявлением, согласно которому "это церемониальное заседание правительства без принятия решений, поэтому в нем участвуют только члены правительства".