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Галанта в Нью-Йорке пикетировали протестующие против судебной реформы
28.08.2023 19:55 Наталья Богинская

Галанта в Нью-Йорке пикетировали протестующие против судебной реформы

Протестующие против судебной реформы провели демонстрацию возле отеля, где остановился министр обороны Йоав Галант в Нью-Йорке, перед его встречей с главой ООН.

Несколько десятков протестующих призвали Галанта “спасти Израиль от Биби и положить конец правительству Каханиста”. Демонстранты скандировали “Галант, Эрдан, Израиль – это не Иран” и “Галант, проснись, Израиль стоит большего”. 

Протестующие, возглавляемые группой активистов-эмигрантов UnXeptable планируют также протестовать у здания ООН и у израильского консульства, где должен появиться министр.

 

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