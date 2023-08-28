



Галанта в Нью-Йорке пикетировали протестующие против судебной реформы

Протестующие против судебной реформы провели демонстрацию возле отеля, где остановился министр обороны Йоав Галант в Нью-Йорке, перед его встречей с главой ООН.



Несколько десятков протестующих призвали Галанта “спасти Израиль от Биби и положить конец правительству Каханиста”. Демонстранты скандировали “Галант, Эрдан, Израиль – это не Иран” и “Галант, проснись, Израиль стоит большего”.



Протестующие, возглавляемые группой активистов-эмигрантов UnXeptable планируют также протестовать у здания ООН и у израильского консульства, где должен появиться министр.



