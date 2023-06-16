



Галанта в Брюсселе встретили демонстрациями против правовой реформы



Демонстранты, выступающие против правовой реформы, встретили министра обороны Израиля Йоава Галанта в Брюсселе.



Это произошло, когда он прибыл на встречу с лидерами еврейской общины в Большой синагоге города.



Галант прибыл в Брюссель накануне, чтобы провести ряд встреч, в ходе которых обсуждается, преимущественно, ядерная угроза со стороны Ирана.



После этого он отправится в Париж на авиавыставку, где впервые будет представлена система ПРО Sky Sonic от израильского концерна Rafael.



