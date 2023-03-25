Галант выступит со "специальным заявлением"
В субботу, 25 марта, министр обороны Йоав Галант выступит со "специальным заявлением".
Ожидается, что его выступление состоится в 20:40.
Другие подробности не раскрываются. Галант собирался выступить еще в четверг, однако отменил свои планы после встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.
Ожидалось, что он призовет к немедленному прекращению законодательных процессов в рамках правовой реформы.
Днем, в субботу, возле его дома собрались сотни военнослужащих ВМС. Они скандировали: "Галант, очнись", "Вы голосовали за диктатуру".