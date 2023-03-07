



Галант встретился с резервистами: отказ от службы - игра с огнем



Министр обороны Йоав Галант встретился с резервистами ЦАХАЛа, протестующими против правовой реформы.



В ходе встречи он осудил слова министра связи Шломо Кархи, заявившего, что резервисты "могут пойти к черту".



"Тем, кто унижает солдат ЦАХАЛа, не важно из какого они блока, не место на государственной службе. Я ценю и поддерживаю резервистов, независимо от их политической позиции", - сказал он.



Галант призвал резервистов прекратить угрожать отказом выполнять свой долг.



"Слово отказ должно остаться вне разговора. Этот отказ подрывает самую основную основу существования государства — нашу безопасность, и мы не можем этого допустить. Угрозы отказа - игра с огнем, нам нужно ставить ЦАХАЛ превыше всех дебатов", - подчеркнул он.

