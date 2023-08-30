Галант встретился с представителями администрации Байдена
Министр обороны Йоав Галант встретился в Нью-Йрке с высокопоставленными представителями администрации Джо Байдена.
В среду, 30 августа, он провел переговоры с советником президента США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком.
Во время разговора он поднял важность расширения Соглашений Авраама путем включения новых партнеров в регионе. Он поблагодарил Макгерака за усилия по достижению этой цели.
Также стороны обсудили иранскую ядерную угрозу и сохранении военного превосходства Израиля.