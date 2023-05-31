



Галант встретился с главой CENTCOM: что обсуждали

Министр обороны Израиля Йоав Галант встретился с командующим CENTCOM Майклом Куриллой, который прибыл в страну с официальным визитом.



Их переговоры состоялись в штаб-квартире оборонного ведомства в Тель-Авиве.



Галант поделился деталями учений Армии обороны Израиля под названием "Сокрушительный удар", которые имитируют боевые действия на нескольких фронтах одновременно, с акцентом на северную арену против "Хизбаллы".



Глава оборонного ведомства поблагодарил Куриллу за вклад в тесное сотрудничество между США и Израилем. Более того, он рассказал о важности участия Соединенных Штатов в обеспечении стабильности и расширении круга мира на Ближнем Востоке.



В ходе переговоров Галант и начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви проинформировали Куриллу о достижениях в ходе операции "Щит и стрела" в Газе.

