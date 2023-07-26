Галант встретился с главой CENTCOM: что известно
Министр обороны Йоав Галант встретился с командующим CENTCOM генералом Майклом Эриком Куриллой, прибывшим с официальным визитом в Израиль.
По данным пресс-службы оборонного ведомства, стороны обсудили проблемы в сфере безопасности в регионе.
Основное внимание было уделено террористической деятельности Ирана, включая финансирование и передачу оружия террористическим организациям в Сирии и Ливане.
Галант сказал Курилле о важности продолжения сотрудничества в сфере безопасности, а также поблагодарил его за большой вклад в укрепление отношений между Израилем и США.