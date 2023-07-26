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Галант встретился с главой CENTCOM: что известно
26.07.2023 17:30 Алина Груднева

Галант встретился с главой CENTCOM: что известно

Министр обороны Йоав Галант встретился с командующим CENTCOM генералом Майклом Эриком Куриллой, прибывшим с официальным визитом в Израиль.

По данным пресс-службы оборонного ведомства, стороны обсудили проблемы в сфере безопасности в регионе.

Основное внимание было уделено террористической деятельности Ирана, включая финансирование и передачу оружия террористическим организациям в Сирии и Ливане.

Галант сказал Курилле о важности продолжения сотрудничества в сфере безопасности, а также поблагодарил его за большой вклад в укрепление отношений между Израилем и США.

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