



Галант: все террористы заплатят цену

Министр обороны Йоав Галант прокомментировал ликвидацию двух террористов в Шхеме.



Соответствующее заявление он сделал в разговоре с командующим Центральным командованием Иегудой Фоксом и бригадным генералом Ави Блотом.



"Полностью поддерживаю ЦАХАЛ и силы безопасности в принятии любых необходимых мер ради безопасности Израиля", - подчеркнул он.



Министр похвалил силы безопасности за образцовое выполнение оперативных мероприятий на этой неделе в Иудее и Самарии. Особый акцент он сделал на контртеррористической операции в лагере беженцев в Дженине.



"Выражаю огромную признательность силам, предотвратившим нападение террористов на этой неделе. Точно так же, как мы действовали в лагере беженцев в Дженине и сегодня утром в Шхеме, мы будем действовать повсюду. Не будет террориста, который не заплатит самую высокую цену", - подчеркнул он.

