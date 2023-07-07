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Галант: все террористы заплатят цену
07.07.2023 13:03 Алина Груднева

Галант: все террористы заплатят цену

Министр обороны Йоав Галант прокомментировал ликвидацию двух террористов в Шхеме.

Соответствующее заявление он сделал в разговоре с командующим Центральным командованием Иегудой Фоксом и бригадным генералом Ави Блотом.

"Полностью поддерживаю ЦАХАЛ и силы безопасности в принятии любых необходимых мер ради безопасности Израиля", - подчеркнул он.

Министр похвалил силы безопасности за образцовое выполнение оперативных мероприятий на этой неделе в Иудее и Самарии. Особый акцент он сделал на контртеррористической операции в лагере беженцев в Дженине.

"Выражаю огромную признательность силам, предотвратившим нападение террористов на этой неделе. Точно так же, как мы действовали в лагере беженцев в Дженине и сегодня утром в Шхеме, мы будем действовать повсюду. Не будет террориста, который не заплатит самую высокую цену", - подчеркнул он.
 

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