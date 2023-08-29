



Галант в ООН: Иран и “Хизбалла” повышают риск эскалации конфликта с Израилем

ООН должна принять меры против потенциальной эскалации на северной границе Израиля, которая может быть спровоцирована Ираном и “Хизбаллой”, заявил 27 августа министр обороны Йоав Галант Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.



Галант сделал это заявление во время встречи, на которой также присутствовал посол Израиля в ООН Гилад Эрдан, а также другие военные и дипломатические чиновники. В качестве примера провокации министр обороны привел палатки "Хизбаллы", которые были установлены возле границы на израильской территории. Две палатки простояли там несколько недель, прежде чем одну перевезли обратно на ливанскую сторону. Между тем, в сообщениях, появившихся пару недель назад, говорилось, что “Хизбалла” завершила комплектовать еще один отряд.



Галант подчеркнул необходимость вмешательства ООН, чтобы предотвратить эскалацию, в том числе путем усиления ВСООНЛ в этом районе. На встрече также были затронуты иранская угроза в отношении его ядерной программы, а также влияние страны в Газе, ПА и Ливане и проблема израильских заложников, удерживаемых в Газе.

