



Галант угрожает усилить удары по Газе, напомнив об операции “Щит и стрела”

Министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль готов активизировать действия против Газы, поскольку беспорядки на границе сектора продолжают накаляться.



“Мы не хотим эскалации и не ищем драки, но если мы дойдем до того момента, когда нам нужно будет действовать, пусть операция “Щит и стрела” станет напоминанием для всех террористических группировок о возможностях служб безопасности Израиля”, – сказал министр на церемонии у мемориала, посвященного 50-летию войны Судного дня.



“Если израильские граждане или солдаты пострадают, мы, не колеблясь, будем использовать все, что в наших силах, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей и восстановить спокойствие на границе”, – напомнил он.