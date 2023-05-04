



Галант: у Ирана достаточно урана для пяти ядерных бомб

Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил своему греческому коллеге, что Иран обогатил достаточно урана для производства пяти ядерных бомб.



"Не заблуждайтесь — Иран не удовлетворится одной ядерной бомбой. На данный момент Иран получил материал с обогащением до 20% и 60% для пяти ядерных бомб. Иранский прогресс и обогащение до 90% были бы серьезной ошибкой со стороны Ирана и могли бы воспламенить регион", — сказал Галант министру обороны Греции Николаосу Панайотопулосу во время визита в Афины.



Галант добавил, что Израиль не позволит Ирану продолжать свои попытки построить опорный пункт в Сирии.



"За последние шесть месяцев Иран еженедельно отправлял самолеты в Сирию, доставляя оружие для использования в террористических целях. Сирийский режим должен осознавать, что ЦАХАЛ жестко ответит на любые атаки, предпринятые с его территории. Мы не позволим Ирану установить военную мощь в Сирии или построить магистраль для доставки современного оружия в Ливан", — заявил он.

