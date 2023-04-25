



Галант: террор не опускает голову

Министр обороны Йоав Галант выступил по случаю Дня памяти на военном кладбище Кирьят-Шауль в Тель-Авиве.



Он, в частности, прокомментировал серию терактов, совершенных в эти дни.



"Даже в этот священный день мы получаем еще одно доказательство того, что наши враги не прекратили попыток причинить нам вред. Терроризм отказывается опустить голову. Перед ним на страже стоят солдаты ЦАХАЛа и сотрудники сил безопасности, чтобы те, кто попытается причинить нам вред, не справились со своей миссией", - сказал он.



Галант в своем послании врагам Израиля сказал, что израильтяне - миролюбивый народ, готовый защитить себя в любое время.



