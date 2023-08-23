



Галант: Там, где мы не укрепили поселения, мы получили терроризм

Министр обороны Йоав Галант на базе Центрального командования ЦАХАЛа в Иерусалиме провел оценку ситуации с высокопоставленными представителями службы безопасности. После этого он встретился с лидерами еврейских общин Иудеи и Самарии.



В ходе оценки ситуации министр обороны получил обновленную информацию о продолжающейся охоте на террористов, убивших Шай Сайласа Нигрекера и его сына Авиада Нира в Хаваре в субботу, и дал указания силам безопасности активизировать усилия по конфискации незаконного оружия на всей территории Иудеи и Самария.



Позже он встретился с муниципальными руководителями Иудеи и Самарии. Он выразил признательность за полную поддержку, которую они оказали силам безопасности, и сказал, что эта поддержка имеет решающее значение в глазах жителей и солдат.



Присутствовавшие на встрече официальные лица сообщили Арутц Шева , что министр Галант и генерал-майор Иегуда Фукс заявили, что одной из основных причин роста террористических инцидентов является тот факт, что в Иудее и Самарии имеется слишком много оружия. Генерал-майор заявил, что ЦАХАЛу предоставлена свобода действий и он входит в районы, где ранее не действовал.



Галант подтвердил, что иранские элементы пытаются разжечь насилие в Иудее и Самарии. В ходе встречи Галант заявил: "Там, где нет армии, нет поселений. А где мы не укрепляли поселения, там мы получаем терроризм".



Галант выразил свою приверженность укреплению поселений и указал на шаги, предпринимаемые в настоящее время в Министерстве обороны, включая усиление компонентов безопасности, улучшение инфраструктуры и дорог, уменьшение заторов на переходах и защиту студентов и транспортных средств.



