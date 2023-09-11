



Галант сохранил работу "Галей ЦАХАЛ" и назначил командира “с военным прошлым”

Министр обороны Йоав Галант в понедельник, 11 сентября, объявил, что он не будет закрывать или приватизировать радиостанцию "Галей ЦАХАЛ", а вместо этого проведет реорганизацию. Позиция Галанта в отношении радиостанции противоречит позиции Герци Халеви, который считает, что она должна быть выведена из-под контроля вооруженных сил и министерства обороны.



"В соответствии с рекомендацией комитета министр обороны принял решение оставить "Галей ЦАХАЛ", как воинское подразделение в подчинении Управления кадров ЦАХАЛа", – говорится в сообщении министерства. “Кроме того, министр решил принять главную рекомендацию комитета и внести существенные изменения в состав вещания станции”.



В результате реорганизации станция сократит количество солдат, участвующих в освещении политических событий, и увеличит количество тех, кто занимается освещением военных и социальных вопросов.



“Количество часов трансляции контента, посвященного сионизму, военному наследию, ивриту, культуре, музыке и т. д., будет значительно увеличено. Эти программы станут основным элементом расписания вещания и будут распределены по часам вещания с высоким процентом слушателей”, – сообщает офис министра.



Галант также намерен назначить постоянного руководителя радиостанции, человека “с военным прошлым”, после нескольких лет работы гражданских руководителей на фоне неопределенного будущего.



“Продолжение функционирования станции как воинской части, наряду с реализацией контента, касающегося оборонных ведомств и имеющего отношение к солдатам ЦАХАЛа, требует постоянного командира станции со значительным военным командным опытом”, – сообщили в офисе Галанта.