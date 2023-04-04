



Галант сказал тост за Нетаниягу на праздновании Песаха

Министр обороны Йоав Галант во вторник днем устроил празднование Песаха, на котором он поднял бокал за премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



"Господин премьер-министр, - сказал Галлант, - мы рады принять вас здесь, в Министерстве обороны, в Генеральном штабе ЦАХАЛа. Ваше прибытие сюда, всегда и, конечно, в нынешних обстоятельствах во время праздника Песах, в период интенсивной оперативной деятельности, имеет большое значение".



На праздновании также присутствовал начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви.



"Это настоящая командная цепочка государства Израиль, - продолжил Галант. - Премьер-министр, министр обороны, начальник штаба и генерал-майоры ЦАХАЛа".

