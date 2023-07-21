



Галант: Ситуация очень тревожная, принятие закона необходимо отложить

Министр обороны Йоав Галант принимает меры, чтобы приостановить законодательный процесс о продвижении законопроекта об основании разумности после планов сотен пилотов-резервистов ЦАХАЛа прекратить службу в знак протеста против судебной реформы.



Об этом сообщил в пятницу 12 канал .



“Ситуация очень тревожная, принятие закона необходимо отложить”, — сказал Галант.



Согласно сообщению, Галант в последние дни провел непрерывные переговоры с начальником штаба ЦАХАЛа Герци Халеви и командующим ВВС Израиля, из которых сложилась непростая картина относительно положения армии.



В последний день Галант работал с главами коалиции и даже с главами оппозиционных партий, чтобы добиться продления летней сессии Кнессета на несколько дней.



Такое продление позволило бы отложить голосование по отмене законопроекта об основании разумности и дало бы сторонам время для достижения общего согласия по закону.



