



Галант: Сегодняшняя ситуация требует, чтобы мы говорили, и быстро

Поскольку все больше резервистов предупреждают, что не явятся на службу, министр обороны Йоав Галант призывает к немедленному диалогу. Но он не уточняет, кто и что должен обсуждать.



“Сегодняшняя ситуация требует, чтобы мы говорили, и быстро”, — говорит Галант в кратком видеообращении.



“Мы сталкиваемся с тяжелыми и сложными внешними вызовами, любой призыв к отказу наносит ущерб функционированию ЦАХАЛа и его способности выполнять свои задачи”, — говорит он.



“Я призываю каждого солдата и офицера, ЦАХАЛ — защитник Израиля, а резервная армия — источник его великой силы. Оставьте политические дебаты вне армии”, - подчеркивает министр обороны.

