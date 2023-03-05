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Галант: Сегодняшняя ситуация требует, чтобы мы говорили, и быстро
05.03.2023 20:08 Ирина Демьянова

Галант: Сегодняшняя ситуация требует, чтобы мы говорили, и быстро

Поскольку все больше резервистов предупреждают, что не явятся на службу, министр обороны Йоав Галант призывает к немедленному диалогу. Но он не уточняет, кто и что должен обсуждать.

“Сегодняшняя ситуация требует, чтобы мы говорили, и быстро”, — говорит Галант в кратком видеообращении.

“Мы сталкиваемся с тяжелыми и сложными внешними вызовами, любой призыв к отказу наносит ущерб функционированию ЦАХАЛа и его способности выполнять свои задачи”, — говорит он.

“Я призываю каждого солдата и офицера, ЦАХАЛ — защитник Израиля, а резервная армия — источник его великой силы. Оставьте политические дебаты вне армии”, - подчеркивает министр обороны.
 

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