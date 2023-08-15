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Галант резко ответил Амсалему, раскритиковавшему отказников
15.08.2023 17:05 Алина Груднева

Галант резко ответил Амсалему, раскритиковавшему отказников

Министр обороны Йоав Галант защищает ответил министру регионального развития Давиду Амсалему, который резко раскритиковал резервистов-отказников и тех, кто их поддерживает.

Соответствующее заявление он сделал после того, как посетил военную базу в сопровождении командующего ВВС генерал-майора Томера Бара.

"Я обращаюсь к политикам: если вы не можете сдерживаться, то лучше нападайте на меня, на министра обороны", - призвал Амслема Галант.

Глава израильского оборонного ведомства попросил держать Армию обороны Израиля подальше от политических дебатов.

Ранее Амсалем обвинил начальника Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Герци Халеви и командующего ВВС генерал-майора Томера Бара в подрыве боеспособности ЦАХАЛа. Министр призвал сажать в тюрьму всех, кто поддерживает бунт в рядах военных.

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