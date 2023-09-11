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Галант решил: Галей ЦАХАЛ не закроют
11.09.2023 10:38 Аркадий Бочаровский

Галант решил: Галей ЦАХАЛ не закроют

Министр обороны Галант принял рекомендации комиссии, рассматривавшей возможности продолжения деятельности радиостанции  Галей ЦАХАЛ.

Галант принял рекомендации о продолжения деятельности радиостанции. В соответствии с рекомендацией комиссии, министр обороны принял решение сохранить нынешнюю организационную структуру Галей ЦАХАЛ - как воинское подразделение, организационно подчиненное начальнику отдела кадров ЦАХАЛа. 

Кроме того, министр решил принять главную рекомендацию комиссии - внести существенные изменения в сетку вещания станции.

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