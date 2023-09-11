



Галант решил: Галей ЦАХАЛ не закроют

Министр обороны Галант принял рекомендации комиссии, рассматривавшей возможности продолжения деятельности радиостанции Галей ЦАХАЛ.



Галант принял рекомендации о продолжения деятельности радиостанции. В соответствии с рекомендацией комиссии, министр обороны принял решение сохранить нынешнюю организационную структуру Галей ЦАХАЛ - как воинское подразделение, организационно подчиненное начальнику отдела кадров ЦАХАЛа.



Кроме того, министр решил принять главную рекомендацию комиссии - внести существенные изменения в сетку вещания станции.